У ЄС відреагували на останню російську атаку на Київ

В ЄС засудили останню російську атаку на Київ і заявили, що оцінюють ситуацію з пошкодженням посольство кількох країн, в тому числі члена ЄС Португалії, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу у Брюсселі.

"Ми знаємо про цю атаку. Вона ще раз показує злочинну природу Путіна, який становить небезпеку для України, для ЄС, для всієї нашої безпеки", – сказала представниця Єврокомісії..

Вона сказала, що у ситуації з пошкодженням посольств ЄС продовжує оцінку ситуації і може виступити з подальшими заявами.

Як повідомлялося, під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства кількох країн.

Португалія, чиє посольство також постраждало, виступила з рішучим засудженням атаки, до МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Росії в Лісабоні.

Зазначимо, під час російської комбінованої атаки в ніч проти 20 грудня протиповітряна оборона знищила п’ять балістичних ракет, які летіли на Київ, та 40 ворожих дронів у вісьмох областях України, ще 20 безпілотників – не досягли цілей.

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Києву 20 грудня та заявила, що США разом із партнерами надають Україні посилену безпекову допомогу.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російська атака на Київ 20 грудня продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.