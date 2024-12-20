Нардеп від "Слуги народу" не задекларував майно родичів, які живуть у РФ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина й діти проживають в Росії, як і не задекларував їхню московську нерухомість, а також доходи своєї дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві. Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти з’ясували, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу" у столиці РФ.

Журналісти також встановили, що протягом липня-вересня 2022 року, а також у січні 2023-го "слуга народу" виїжджав за кордон – у той період відбулися декілька пленарних засідань, під час яких, відповідно до електронної системи ВР, парламентар «не голосував» або значився "відсутнім".

Дати виїздів Каптєлова, як з’ясували журналісти, збігаються з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. У коментарі "Схемам" депутат заявив, що задекларував все, чого вимагає закон, а про російське майно родини йому невідомо. На запитання про можливі ризики, пов’язані з його статусом і проживанням сім’ї в Росії, Каптєлов заявив, що "ці обставини не впливають на його діяльність як народного депутата".

Родина депутата Каптєлова 22 січня 2022 року вилетіла до Стамбулу (Туреччина) і того ж дня попрямувала звідти до Москви. Як з’ясували журналісти, в Росії Євгенія Каптєлова надає послуги з сімейної нутриціології та психосоматології, а наприкінці 2023 року вона влаштувалась до державної бюджетної установи культури у Москві, яка має назву "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу".

Як свідчить витяг із пенсійного фонду РФ, який отримали у своє розпорядження «Схеми», у грудні дружина нардепа отримала 52 тисячі рублів заробітної плати, це близько 21 тисячі гривень. Але ані цю роботу, ані дохід з її онлайн-тренінгів для росіян Роман Каптєлов не відобразив у своїй декларації за 2023 рік.

Відповідно до даних за 2024 рік, Євгенія Каптєлова продовжила працювати у держустанові. За дев’ять місяців цього року вона заробила загалом понад 700 тисяч рублів, це близько 300 тисяч гривень, які депутат, відповідно до закону, має вже вказати як дохід дружини в майбутній декларації за 2024 рік.

Ця установа, звернули увагу журналісти, співпрацює з організацією "Воїн" – російським центром військової підготовки молоді, створеним за дорученням Володимира Путіна, мета якої, як йдеться на сайті, "виховати нове покоління патріотів і захисників Росії".

Від 2015 року родина нардепа володіє нерухомістю у Москві, йдеться у розслідуванні: третина квартири записана на дружину й дітей. На російських профільних сайтах із продажу нерухомості журналісти знайшли оголошення про продаж квартири в сусідньому аналогічному будинку. Вартість за квадратний метр – 420 тисяч рублів (це 175 тисяч гривень).

Таким чином, підрахували журналісти, 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн гривень – тобто вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова, і яку не декларує депутат, складає близько 6 мільйонів гривень.

Юрист ГО "Центр протидії корупції" Олексій Бойко зазначає, що парламентар зобов’язаний декларувати неповнолітніх дітей, а також майно – незалежно від того, набуте воно в шлюбі чи до нього, як і дохід дружини.

"Схеми" також з’ясували, що "Слуга народу" декілька разів під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон – дати цих виїздів збігаються з поїздками його дружини з РФ до Туреччини.

У ці ж дні у липні-вересні 2022-го, а також у січні 2023-го, відповідно до електронної системи Верховної Ради, депутат не голосував за законопроєкти або значився "відсутнім".

У коментарі журналістам народний депутат повідомив, що ніколи не приховував, що його дружина є громадянкою Росії.

"З моменту введення воєнного стану вона не перебуває в Україні, що пояснюється правовими й фактичними обставинами. Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу", – зазначив Каптєлов.

Водночас, відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану, Каптєлов досі значиться їхнім батьком і залишається у шлюбі з Євгенією Каптєловою.

Про російську нерухомість родини, стверджує депутат, йому невідомо. Він зазначив, що задекларував все своє майно, а також доходи дружини. Але мав на увазі саме українські, а не її зарплату в московській бюджетній установі, йдеться у розслідуванні.

Щодо виїздів за кордон депутат повідомив, що поїздки «здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами», але так і не надав на прохання журналістів копії відповідних відряджень.

На уточнення, чи не вбачає він ризиків для державної безпеки у тому, що його близькі проживають в країні, яка розв’язала повномасштабну війну проти України, а він має статус народного депутата з доступом до різного ступеню й характеру інформації, Каптєлов зазначив:

"Питання, пов’язані з моїм особистим життям, є виключно приватними і не впливають на виконання моїх обов’язків народного депутата України. У своїй діяльності я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону".

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