Bitcoin впав до $92 тисяч: ейфорія від планів Трампа змінюється настороженістю

Bitcoin продовжив падіння з рекордного максимуму цього тижня майже до 15%, оскільки яструбині сигнали з боку Федеральної резервної системи спонукали трейдерів продавати актив, який цього року зріс більш ніж удвічі. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

У п'ятницю вранці в Нью-Йорку криптовалюта впала на 5% до 92 600 доларів після того, як на початку тижня досягла історичного максимуму трохи вище 108 000 дол. Падіння стало більш відчутним для менших токенів, від Ethereum до DOGE, і відбулося на тлі падіння акцій в Азії та Європі.

Група американських біржових фондів, що інвестують безпосередньо в біткоїн, у четвер перервала 15-денну серію безперервного припливу коштів і зафіксувала рекордний відтік у розмірі 680 млн доларів, що підкреслює зміну настроїв.

Нагадаємо, Bitcoin злетів до рекордного рівня вище 106 000 доларів, чому сприяли коментарі новообраного президента Дональда Трампа, який припустив, що він планує створити стратегічний резерв біткоїнів США, подібний до стратегічного запасу нафти.