Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: загинула жінка

У Костянтинівці на Донеччині після ворожого влучання в багатоповерхівку загинула 75-річна жінка, тіло якої деблокували з-під завалів. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області, повідомляє Укрінформ.

"20 грудня 2024 року о 04:40 війська держави-агресора атакували м. Костянтинівка. Влучання засобу ураження, ймовірно "ФАБ-250" з УМПК, відбулось у багатоповерховий будинок. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники деблокували тіло 75-річної жінки" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 07:00 окупанти обстріляли з артилерії місто Лиман, на території гаражного кооперативу дістав тілесні ушкодження 51-річний чоловік. З мінно-вибуховою травмою, пораненнями голови і грудної клітки його доправили до лікарні.

У Покровську внаслідок ворожих атак постраждали троє чоловіків - медики діагностували травму голови, різані рани тіла, осколкові поранення плеча й стегна.

В постраждалих унаслідок обстрілів населених пунктах пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, складські приміщення.

Розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).