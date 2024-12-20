У Міноборони розповіли, коли внесуть до Ради законопроект про демобілізацію

Законопроект про демобілізацію вже практично готовий. Але реалізувати таку ініціативу неможливо, поки не будуть підготовлені резерви, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка на годині запитань до уряду.

"Проєкт закону практично розроблений і готовий до виходу і передачі до Верховної Ради через Кабінет міністрів. Але поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити (демобілізацію - ред.) практично неможливо", - зазначив Гаврилюк.

Він пояснив, що демобілізація без підготовки резервів "призведе до втрати держави".

Законопроєкт про демобілізацію

Нагадаємо, можливість демобілізації для військових, які вже довгий час захищають країну від російських окупантів, хотіли передбачити в рамках законопроєкту про мобілізацію.

У квітні перед другим читанням комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки прибрав з документа норму про демобілізацію. Було ухвалено рішення, що буде розроблено окремий законопроєкт про демобілізацію.

Через вісім місяців законопроект про демобілізацію в Раду так і не внесли.

Примітно, що поки в Раді відмовляються розглядати навіть демобілізацію обмежено придатних до 25 років.