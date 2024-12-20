Влада Грузії пообіцяла ЄС внести зміни до закону про "іноагентів"

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе після візиту до Тбілісі оголосив, що влада Грузії пообіцяла йому змінити скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", для цього створять спільну робочу групу. ﻿Про це йдеться у його заяві за підсумками поїздки, повідомляє Європейська правда.

Ален Берсе був у Грузії протягом трьох днів і завершив візит 20 грудня.

"Вітаю обіцянки уряду щодо внесення поправок до закону про так званий "іноземний вплив". Тепер ми створимо робочу групу, у складі якої будуть експерти від Грузії і Ради Європи, зокрема "Венеційської комісії", задля визначення того, які зміни буде внесено" , – оголосив Берсе.

Він висловив сподівання, що подібну співпрацю можна буде застосувати і щодо інших питань, та нагадав зауваження до грузинського пакета законів про "захист сімейних цінностей".

Генсек Ради Європи також привітав звільнення з-під варти затриманих представників опозиції Ніки Гварамія та Алеко Елісашвілі.

Берсе закликав владу Грузії утримуватися від невиправданого застосування сили до учасників протестів, забезпечити швидкі та прозорі розслідування ексцесів, а також відпустити протестувальників, які залишаються під адміністративним арештом.

Цього тижня понад 30 країн-учасниць ОБСЄ у спільній заяві закликали владу Грузії відпустити людей, затриманих на проєвропейських протестах, та покарати відповідальних за неправомірне застосування сили до протестувальників.

Лідери ЄС у заяві за підсумками грудневого саміту висловили жаль через рішення грузинської влади призупинити вступ країни в ЄС та засудили насильство проти протестувальників.