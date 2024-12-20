Глава Єврокомісії відреагувала на обстріл Києва, від якого постраждали посольства

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ранкову атаку Росії по Києву черговим доказом того, що Москві байдуже до міжнародного права, та висловила солідарність з Португалією, посольство якої серед постраждалих, повідомляє Європейська правда.

Свою заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн повідомила своїм підписникам, що внаслідок повітряної атаки постраждала будівля, у якій розташовані посольства Португалії та ще кілька дипмісій.

Another heinous Russian attack against Kyiv.



This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.



Putin’s disregard for international law reaches new heights.



Solidariedade com Portugal ???????? — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024

"Зневага Путіна до міжнародного права пробиває нове дно. Висловлюю солідарність з Португалією", – написала вона.

Нагадаємо, МЗС Португалії викликало повіреного у справах Росії в Лісабоні після того, як внаслідок російських ударів балістичними ракетами по Києву вранці 20 грудня постраждала будівля, де розташоване посольство Португалії в Україні.

В МЗС України повідомили, що, окрім португальського посольства, постраждали також посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії та Чорногорії.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російська атака на Київ 20 грудня продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.