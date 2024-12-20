До кінця лютого 2025 року Міністерство оборони України планує запровадити можливість отримання електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії через мобільний застосунок "Резерв+" без відвідування територіальних центрів комплектування, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у заяві Міноборони з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

"У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб" , - сказала Черногоренко.

Повідомляється, що рішення військово-лікарської експертизи також будуть передаватися не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі через інформаційно-комунікаційні системи Міноборони, зокрема до реєстру "Оберіг".

Зазначається, що метою реформи військово-лікарської експертизи є посилення її ефективності, розмежування функцій ВЛК та ТЦК, уникнення черг в територіальних центрах комплектування та зниження корупційних ризиків.