Україна надала Пентагону докази використання РФ західних технологій у зброї
Представники України надали владі США докази використання західних технологій у зброї країни-агресора РФ. Про це йдеться у заяві Міноборони України, повідомляє Новое время.
Згідно з текстом повідомлення, представники Головної інспекції та Технічної інспекції Міноборони передали в Офіс Генерального інспектора Пентагону детальний аналіз іноземних компонентів у російському озброєнні.
Зокрема, у БПЛА Орлан-10 серед західних компонентів українськими інженерами виявлено:
- системи наведення;
- навігаційні модулі;
- блоки керування;
- обчислювальні пристрої.
Представники України також надали чиновникам Пентагону повну інформацію про компоненти, включно з фотографіями, серійними номерами та даними про виробників.
«Ця співпраця спрямована на посилення санкцій і блокування каналів постачання», — підсумували в українському Міноборони.