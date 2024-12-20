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Україна надала Пентагону докази використання РФ західних технологій у зброї

Україна надала Пентагону докази використання РФ західних технологій у зброї
Фото: Lisa Ferdinando

Представники України надали владі США докази використання західних технологій у зброї країни-агресора РФ. Про це йдеться у заяві Міноборони України, повідомляє Новое время.

Згідно з текстом повідомлення, представники Головної інспекції та Технічної інспекції Міноборони передали в Офіс Генерального інспектора Пентагону детальний аналіз іноземних компонентів у російському озброєнні.

Зокрема, у БПЛА Орлан-10 серед західних компонентів українськими інженерами виявлено:

  • системи наведення;
  • навігаційні модулі;
  • блоки керування;
  • обчислювальні пристрої.

Представники України також надали чиновникам Пентагону повну інформацію про компоненти, включно з фотографіями, серійними номерами та даними про виробників.

«Ця співпраця спрямована на посилення санкцій і блокування каналів постачання», — підсумували в українському Міноборони.

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