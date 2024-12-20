Україна надала Пентагону докази використання РФ західних технологій у зброї

Представники України надали владі США докази використання західних технологій у зброї країни-агресора РФ. Про це йдеться у заяві Міноборони України, повідомляє Новое время.

Згідно з текстом повідомлення, представники Головної інспекції та Технічної інспекції Міноборони передали в Офіс Генерального інспектора Пентагону детальний аналіз іноземних компонентів у російському озброєнні.

Зокрема, у БПЛА Орлан-10 серед західних компонентів українськими інженерами виявлено:

системи наведення;

навігаційні модулі;

блоки керування;

обчислювальні пристрої.

Представники України також надали чиновникам Пентагону повну інформацію про компоненти, включно з фотографіями, серійними номерами та даними про виробників.