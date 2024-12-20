У Києві зросла кількість постраждалих після ранкового удару РФ

Внаслідок ракетної атаки РФ по Києву вранці п'ятниці, 20 грудня, зросла кількість постраждалих. Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними КМВА, у столиці ще один чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці.

Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - 13 людей.

Також відомо, що одна людина, на жаль, загинула.

Обстріл Києва та області

Російські війська продовжують систематично обстрілювати українські території, створюючи серйозну загрозу для життя та безпеки мирного населення. Для цих атак використовуються різні види озброєння, зокрема ракетні системи, артилерія, безпілотники (БпЛА) та авіабомби.

Сьогодні вранці, 20 грудня, російські сили знову завдали ракетного удару по столиці України - Києву. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунало кілька вибухів.

Пізніше Київська міська державна адміністрація оприлюднила інформацію та зображення руйнувань, які спричинив цей обстріл.

Варто зауважити, що під час цієї атаки у Голосіївському районі Києва пошкоджено костел Святого Миколая. В історичній будівлі вибиті вікна, посипалися вітражі.