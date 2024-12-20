У Чехії може з'явитися представництво Міністерства національної єдності - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм чеським колегою Петером Павелом. Вони обговорили новостворене Міністерство національної єдності.﻿ З посиланням на Зеленського у соцмережах, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, вони детально обговорили можливості союзників для підготовки бригад українських військових за прикладом Франції та США.

Також обговорили чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів та оборонні потреби нашої держави.

"Обговорили можливість відкриття в Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності" , - написав Зеленський.

Нагадаємо, що у серпні цього року президент Володимир Зеленський оголосив про створення "Міністерства єдності", яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

Основне завдання нового відомства - підтримка українських громад за кордоном та захист національних інтересів. Зеленський зазначив, що для задоволення їхніх освітніх і культурних потреб потрібна активніша роль держави, оскільки МЗС самотужки цього не забезпечить.

Пізніше Зеленський заявив, що нове міністерство може бути створене вже осінню 2024 року. На початку грудня стало відомо, що Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України.