Шольц знову заявив про "передчасність" розмов про миротворців в Україні

Розмови про можливість розміщення в Україні в майбутньому європейського миротворчого контингенту наразі є передчасними, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. З посиланням на N-tv, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Шольца, питання розміщення миротворців в Україні не обговорювалось на зустрічі керівників держав-членів ЄС у Брюсселі. При цьому знову висловився проти ідеї введення миротворчих сил в Україну у разі можливого припинення вогню.

Він сказав, що конкретна організація архітектури безпеки "не може бути предметом розумного обговорення на цей час".

"Але це має бути щось, що, на нашу думку, також має трансатлантичну структуру" , - підкреслив він.

Шольц відповів, що наразі не було "жодних дискусій про сухопутні війська або щось подібне, тому що це взагалі не є питанням".

Обговорення можливості миротворчої місії в Україні тривають. Президент Франції Еммануель Макрон раніше запропонував розглянути розміщення європейських військових у разі замороження конфлікту.

Водночас в Італії Міністерство оборони та МЗС заявили, що італійські військові можуть долучитися до такої місії лише після завершення бойових дій. Також підкреслили необхідність забезпечення надійних гарантій безпеки для України.

Як повідомило Politico, однією з тем майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами 18 грудня буде обговорення миротворчої місії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус днями зазначив, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Однак наразі деталей щодо формату миротворчих сил немає.

Водночас, агентство Reuters дізналося, скільки військових може відправити Захід.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу Франції щодо відправки миротворців. Київ закликає партнерів доєднуватись до цих зусиль.