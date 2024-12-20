Трамп і Путін зустрінуться наступного року і ділитимуть сфери впливу - WP

Обраний президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться наступного року і спробують розділити сфери впливу у світі﻿. Про це пише The Washington Post, повідомляє Ділова столиця.

Видання називає обох політиків "самопроголошеними геополітичними лідерами – альфа-самцями"

На думку авторів матеріалу, прагнучи посилити вплив Кремля на Україну, послабити НАТО й закріпити положення РФ як глобальної держави, у Москві ретельно оцінять послання, амбіції та вразливі місця Трампа. Слабкостями американського політика російські аналітики називають "геополітичну наївність", "коротку концентрацію уваги" і "схильність покладатися на інтуїцію, а не на мозок".

Окрім того, пише ЗМІ, Путін попереджав, що Трамп нібито не перебуває в безпеці, натякаючи на його ймовірне вбивство.

Однак, за словами старшого віцепрезидента Центру вивчення президентства й Конгресу Джошуа Гумінські, Трамп, "як і будь-який світовий лідер, прагне вести переговори з позиції сили". Американський політик не хоче здаватися "плазуном" перед російським.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий до розмови або зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом "у будь-який час".