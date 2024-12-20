Група нардепів хоче через суд визнати всі конкурси з "міжнародниками" неконституційними

56 народних депутатів зареєстрували конституційне подання, щоб визнати всі конкурси з "міжнародниками" неконституційними.﻿ Про це заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, повідомляє Лівий берег.

За її словами, переважна більшість підписантів – із партії Юлії Тимошенко та забороненої ОПЗЖ, але є також представники інших фракцій.

«Якщо таке рішення буде прийнято Конституційнийм судом, участь міжнародних експертів у відборі суддів, керівників НАБУ, САП, членів Вищої ради правосуддя, Рахункової палати, митниці та інших органів, буде зупинена» , - заявила Підласа.

Нардепка зазначила, що незалежні конкурси за участі міжнародних експертів «укріплюють довіру партнерів до нас та нашу репутацію як країни, даючи можливість залучати більше іноземних коштів».

«Всі ці конкурси були маяками МВФ і їх скасування ставить під загрозу зриву програму з МВФ, а отже напряму б’є по найбільш незахищеним громадянам – пенсіонерам і тим, хто отримує допомогу коштом державного бюджету. Не кажучи вже про фінансування медицини і освіти» , - заявила Підласа.

Видання отримало від джерел у Верховній Раді текст подання. У ньому зазначено, що уповноважені представники суб'єкта права на конституційне подання за дорученням є Юлія Тимошенко і Сергій Власенко.

У поданні йдеться про те, що «право брати участь у формуванні органів державної влади, тим більше конституційних органів, здійсненні контролю за діяльністю таких органів за Основним законом України мають виключно громадяни України, а не іноземці».

Підписанти невдоволені тим, що представників міжнародних та іноземних організацій долучають до формування Конституційного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищого антикорупційного суду, Рахункової палати, НАБУ, НАЗК, САП, Державного бюро розслідувань.