Український та російський омбудсмени обмінялися посилками та листами для військовополонених

Українська та російська сторони обмінялися посилками та листами для військовополонених, Офіс омбудсмана також передав списки військовополонених. З посиланням на пресслужбу уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини, повідомляє Українська правда.

Зустріч Дмитра Лубінця з уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Республіки Білорусь відбулася за сприяння МКЧХ.

facebook.com/dmytro.lubinets

Україна передала списки військовополонених (сторони обговорили питання їхньої верифікації), а також списки незаконно увʼязнених цивільних.

facebook.com/dmytro.lubinets

Сторони обмінялися посилками та листами для військовополонених. Україна передала 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами.

facebook.com/dmytro.lubinets

Також відбулася репатріація тіл загиблих воїнів.

Вказано, що Лубінець і Москалькова обговорили шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та вирішення гуманітарних питань.