У США повідомили про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії

Сполучені Штати Америки заявили про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії. Операцію було проведено 19 грудня.﻿ З посиланням на Центральне командування Збройних сил США у Twitter, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

В американському відомстві заявили, що лідера ІДІЛ ліквідували в результаті "високоточного авіаудару" в сирійській провінції Дейр аз-Зор. Також там було ліквідовано ще одного терориста.

"Удару було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами" , - сказано у повідомленні.

За словами командувач CENTCOM генерала Майкла Еріка Курілла, авіаудар був частиною зусиль США з недопущення посилення "Ісламської держави" на тлі повалення режиму Башара Асада в Сирії.