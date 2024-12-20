Шольц планує їхати до Москви із "мирною місією" - Der Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц готується до візиту в Москву з "місією" щодо встановлення "миру" між Україною та Росією. З посиланням на джерела німецького видання Der Spiegel, повідомляє Ділова столиця.
Шольц, розмірковує видання, ймовірно, прагне скористатися можливим перемир'ям між Україною та Росією, щоб підвищити свій політичний рейтинг напередодні дострокових парламентських виборів, які заплановані на 23 лютого.
Нагадаємо, Бундестаг 16 грудня проголосував за вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Тепер у Німеччині пройдуть дострокові парламентські вибори.