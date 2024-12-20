У Санкт-Петербурзі невідомий жбурнув коктейль Молотова у військкомат

У центрі Санкт-Петербурга (РФ) чоловік кинув у військкомат коктейль Молотова, його затримали російські поліціянти﻿. З посиланням на Telegram-каналу "NEXTA Live", повідомляє Ділова столиця.

"Невідомий намагався підпалити головний військкомат на набережній Фонтанки. Те, що сталося, випадково зафільмував на відео пасажир екскурсійного автобуса" , — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що нападника затримано. З ним зараз працює поліція.