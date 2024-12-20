Фермери Молдови погрожують блокувати кордон із Україною

Молдовська фермерська асоціація пригрозила заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від уряду продовжити обмеження на імпорт зернових.﻿ Про це пише Newsmaker, повідомляє Європейська правда.

Асоціація "Сила фермерів" заявила, що стурбована зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур та хоче через це влаштувати блокаду усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Аграрії невдоволені тим, що чинні обмеження діють до кінця року, проєкт закону про продовження опублікували лише цього тижня і до його реального ухвалення може дійти лише у січні-лютому 2025 року. Вони вбачають у цьому ризик зниження цін на свою продукцію.

У разі вчасного продовження обмежень фермери обіцяють не протестувати.

Речниця Міністерства сільського господарства Молдови Даніела Туркулец запевнила, що до кінця грудня проєкт точно ухвалять.

З 4 жовтня 2023 року Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та соняха на період дії надзвичайної ситуації, щоб захистити місцевих виробників.