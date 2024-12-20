Трамп не має наміру зупиняти постачання зброї Україні - FT

Обраний президент США Дональд Трамп не має наміру зупиняти військову допомогу Україні. Він хоче продовжити постачання зброї. З посиланням на Financial Times, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Видання зазначає, що про наміри Трампа продовжувати надавати військову допомогу Україні заявили три неназваних джерела.

Як пише FT, такий крок підтримає інші країни Заходу, які глибоко занепокоєні своєю здатністю підтримувати і захищати Україну без підтримки Вашингтона.

За даними журналістів, на початку грудня високопоставлені британські чиновники вирушили до Вашингтона, щоб ознайомитися з планами Трампа щодо України.

Після візиту вони розповіли, що обраний президент США проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни. Але, в той же час, він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".

Також два співрозмовники видання розповіли, що Трамп хоче вимагати від країн НАТО більш ніж удвічі збільшити витрати на оборону. Зараз країнам Альянсу необхідно виділяти на оборону 2% від ВВП на рік, але обраний президент США хоче збільшити цей показник до 5%.

Примітно, 2% від ВВП на оборону виділяють тільки 23 з 32 членів НАТО.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп запевняв, що він хоче швидкого завершення війни Росії проти України. Зокрема, він обіцяв покласти край війні за перші 24 години свого президентства.

Також Трамп пообіцяв говорити з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, щоб завершити війну.

У січні планується візит до Києва Кіта Келлога, який після інавгурації Трампа обійме посаду спецпредставника з питань України.

Як розповів речник МЗС України Георгій Тихий, Україна хоче донести до Келлога свою точку зору про справедливий мир.