Окупанти активізувалися на Херсонському напрямку - Зеленський

Російська армія 20 грудня здійснила масовий обстріл Херсону й активізувалась на Херсонському напрямку.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсону. Бачимо активізацію окупанта на Херсонському напрямку. Я хотів би подякувати бойовим підрозділам, які стоять на захисті наших позицій, відбили там спроби російських рухів" , - сказав він.

За словами глави держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на інших напрямках фронту: Донеччина та Запорізький напрямок.

На Курському напрямку, за даними Зеленського, все більше знищених північнокорейських солдатів.

"Це показово, що Росія намагається видати цих північнокорейських солдатів за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також" , - сказав президент.

Вранці 20 грудня російські окупанти масовано атакували Херсон протягом години: внаслідок чого за різними даними двоє людей загинули і 11 дістали поранення.