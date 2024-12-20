Громадянам України спростили деякі консульські послуги за кордоном

Український уряд затвердив документ, що додатково спрощує консульські послуги для громадян України за кордоном.﻿ Про це заявила пресслужба МЗС, повідомляє Європейська правда.

У п’ятницю 20 грудня Кабмін ухвалив розроблену МЗС постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул".

Завдяки цим змінам українці за кордоном отримають такі нові можливості:

Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження); реєстрацію дитини громадянином України; внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР); реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.



Відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток "Дія".

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян" , – зазначив міністр закордонних справ Андрія Сибіга.

Нагадаємо, Україна офіційно попросила Польщу віддати їй будівлю консульства РФ у Познані у зв’язку з рішенням офіційної Варшави закрити його. Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.