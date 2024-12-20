Зеленський погодив назначення понад тридцяти послів

Володимир Зеленський заявив, що погодив кандидатури понад 30 послів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Лівий берег.

Серед кандидатур – експолітв’язень Кремля Наріман Джелял, директорка Центру «Нова Європа», старша асоційована аналітикиня Atlantic Council Альона Гетьманчук, очільник дипломатичної місії у Бразилії Андрій Мельник.