Прем'єр Іспанії сказав, чи надішле його країна миротворців в Україну

Низка країн хаговорила про можливість відправки миротворчої місії до України. Свою думку висловив і прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес.﻿ З посиланням на Politico, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, у прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, чи підтримує він цю ідею.

"Ми не бачимо (можливим - ред.) розміщення іспанських військ на українській землі" , - коротко відповів він.

Обговорення перспектив миротворчої місії в Україні тривають. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував розглянути можливість розміщення європейських військових у разі замороження конфлікту.

Водночас в Італії наголосили, що італійські військові можуть долучитися до такої місії лише після завершення бойових дій. Міністерство оборони та МЗС країни підкреслили важливість надання Україні надійних гарантій безпеки.

Як зазначає Politico, 18 грудня під час зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами однією з ключових тем стане обговорення миротворчої місії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Однак наразі формат миротворчих сил залишається невизначеним.

Також агентство Reuters дізналося, скільки військових може відправити Захід.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу Франції щодо відправки миротворців. Київ закликає партнерів доєднуватись до цих зусиль.