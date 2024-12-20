Трамп вимагатиме від союзників по НАТО витрачати на оборону 5% ВВП - FT

Обраний президент США Дональд Трамп планує вимагати від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.﻿﻿ Про це пише Financial Times з посиланням на двох поінформованих співрозмовників, повідомляє Європейська правда.

Трамп нібито хоче вимагати від решти членів НАТО витрачати на оборону 5% їхнього ВВП, що означало би збільшення теперішнього цільового показника більш як удвічі.

На цей час мети у 2% ВВП досягли 23 із 32 членів Альянсу, проте навіть лідери за витратами на оборону, як наприклад Польща, витрачають менше 5%.

Один зі співрозмовників каже, що, наскільки відомо, спершу Трамп все ж буде говорити про мінімальний поріг у розмірі 3,5% ВВП, та хоче поєднати умову вищих витрат на оборону з більш вигідними умовами торгівлі із США.

"Вже зрозуміло, що ми будемо говорити про 3% чи більше на саміті НАТО у Гаазі" , – прокоментував ці чутки інший європейський посадовець, проінформований про ідеї майбутнього президента США.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа", оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.

Обраний президент США Дональд Трамп нещодавно повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.