Україна отримала шосту систему IRIS-T від Німеччини - Зеленський

Україна отримала чергову, вже шосту за ліком систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM від Німеччини. З посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського, повідомляє Європейська правда.

Глава держави, коментуючи останній ракетний удар Росії по Києву, подякував партнерам, "які реагують на цей та інші російські обстріли готовністю надати більше систем ППО, більше зброї, яка може захистити від терористів".

"Зараз ми повернулись із Брюсселя з новими домовленостями щодо ППО. Також Німеччина вже передала додаткову систему IRIS-T. Дякую" , – додав він.

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала Україні вже шість систем IRIS-T SLM (середнього радіуса дії) та чотири системи SLS (малого радіуса дії).

Під час візиту до Києва на початку грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста система IRIS-T SLM прибуде в Україну до кінця року.

На початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).