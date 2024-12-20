У "Резерв+" дозволили змінювати свою адресу та контакти

Військовозобов’язаним більше не треба щоразу звертатися до ТЦК та СП, щоби змінити персональну інформацію про себе у реєстрі "Оберіг". Відтепер це можна зробити через застосунок "Резерв+"﻿. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Ділова столиця.

За її словами, в останньому оновленні застосунку додали сервіс для повторного уточнення даних. Це дозволяє змінити свій номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Черногоренко нагадала, що закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК про зміну своїх даних. Наприклад, якщо військовозобов’язаний переїхав в інше місце чи змінив номер телефону.

Однак заступниця міністра визнала, що ця проста дія займала багато часу, оскільки доводилось відстояти кількагодинну чергу в ТЦК.

"Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК" , — наголосила Черногоренко.

Вона додала, що повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.

Нова функція вже доступна у свіжому оновленні застосунку на Play Market та App Store.