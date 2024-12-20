МВФ схвалив 1,1 млрд доларів траншу для України

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми в межах EFF. За декілька днів Україна отримає транш за програмою на суму 1,1 млрд доларів. З посиланням на пресслужбу МВФ та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Рада директорів МВФ сьогодні завершила шостий перегляд розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування для України. Це дозволить виплатити Україна близько 1,1 мільярда доларів на підтримку бюджету.

"Економіка України залишається стійкою, а показники EFF залишаються високими, незважаючи на складні умови. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники на кінець вересня" , - сказано у повідомленні.

Водночас Шмигаль уточнив, що кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

Сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії збільшиться до близько 9,8 мільярда доларів.

Також в НБУ уточнили, що у релізі МВФ відзначили ефективне виконання Україною програми EFF, попри складні умови війни. Зокрема, Україна виконала всі структурні маяки за шостим переглядом, та вже три структурні маяка.