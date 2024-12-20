Мініоборони розробляє варіант повного реформування ТЦК

Міністерство оборони опрацьовує варіант повної реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.﻿ Про це заявив перший заступник глави відомства Іван Гаврилюк на годині запитань до уряду, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що такий план передбачає підпорядкування ТЦК і СП під Міноборони й створення «абсолютно нових структур» для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних.

Інших деталей Гаврилюк не уточнив.

ТЦК і СП підпорядковуються Сухопутним військам Збройних Сил України, які зі свого боку підпорядковані Генеральному штабу.

23 вересня міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що буде реформа територіальних центрів комплектування, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації.

10 грудня народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що хоча мобілізація в Україні «має багато проблем», забезпечити швидке реформування під час повномасштабного вторгнення неможливо.