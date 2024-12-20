Генштаб: За добу 191 боєзіткнення, з них півсотні на Курщині

З початку доби 20 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, повідомляє Українська правда.

"Противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.

Чотирнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 41 штурмову та наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка.

На Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль.

На Времівському напрямку відбулося 25 боєзіткнень. Двадцять два ворожих штурми вже зупинено нашими оборонцями в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

Захисники чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

П’ятдесят бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 377 артилерійських обстрілів.