Трагедія у німецькому Магдебурзі: за даними рятувальників – до 80 постраждалих

У результаті наїзду автомобіля на натовп людей на різдвяній ярмарці в німецькому місті Магдебург, за попередніми даними, постраждали від 60 до 80 людей﻿. Про це пише Bild із посиланням на рятувальні служби міста, повідомляє Ділова столиця.

У результаті інциденту, за останніми даними, постраждали від 60 до 80 людей. Поліція Магдебурга на момент публікації новини підтвердила інформацію про одного загиблого.

Глава уряду землі Саксонія-Ангальт, де розташований Магдебург, Райнер Хазелофф назвав інцидент "жахливою подією, особливо зараз, напередодні Різдва", та оголосив, що вирушає до міста.

Нагадаємо, ввечері у пʼятницю, 20 грудня, авто вʼїхало в натовп людей у німецькому Магдебурзі. Після інциденту захід закрили, а людей попросили покинути центр міста.