ЄС цього року імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з РФ - FT

Імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС цього року досяг рекордного рівня, попри намагання блоку зменшити газову залежність від цієї країни після повномасштабної війни РФ проти України. Про це пише видання Financial Times з посиланням на торговельні дані компанії Kpler, повідомляє Радіо Свобода.

Станом на середину грудня Європа імпортувала рекордні 16,5 млн. тонн російського скрапленого газу, що перевищує тогорічний показник імпорту в 15,18 млн. тонн. Цей показник також перевищує попередній рекорд у 15,21 млн тонн, імпортований у 2022 році.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році ЄС поставив собі за мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року. На відміну від імпорту газу трубопроводами, який скоротився до мінімуму, а також російської нафти і вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського СПГ все ще дозволений і зростає.

Раніше Європа імпортувала близько двох п’ятих (40%) свого газу з Росії, більша частина якого надходила трубопроводами. Зараз загальний імпорт газу з Росії, включаючи трубопровідний газ, становить лише близько 16% від загального обсягу поставок газу до ЄС.

Чиновники ЄС переконані, що блок не потребує російського палива, навіть якщо це означає згоду на вищі ціни, щоб купувати газ в інших місцях.Але, як пише FT, російський СПГ цього року склав 20% від загального обсягу імпорту морського палива в ЄС, порівняно з 15% минулого року, свідчать дані відстеження суден. Не весь російський СПГ, привезений до Європи, споживається в регіоні, частина його перевантажується і відправляється в інші частини світу.

У жовтні група країн Євросоюзу – країни Балтії, Швеція, Фінляндія, а також Франція, Люксембург, Австрія, Чехія та Хорватія – звернули увагу на митні дані, що показали нещодавнє збільшення імпорту російського СПГ на підприємства СПГ ЄС (ці публічні дані не давали повної картини ситуації). Однак тоді країни закликали Єврокомісію посилити прозорість процесів потрапляння російського скрапленого газу до ЄС у звʼязку з повідомленнями про збільшення імпорту такого СПГ в ЄС.

Єврокомісію просять краще контролювати, щоб про операції з розвантаження російського СПГ обовʼязково повідомляли, як цього вимагає 14-й пакет санкцій ЄС. Єврокомісія повинна вимагати дані про постачальників газу, які імпортують скраплений природний газ з РФ, а також про обсяги імпортованого російського газу, наполягали автори звернення.

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