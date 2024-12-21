Міноборони: Україна та Іспанія узгодили графік постачання озброєння
Міністр оборони України Рустем Умєров під час розмови зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес обговорив графік постачання озброєння та техніки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Міноборони в Telegram.
Ключовою темою розмови стало узгодження графіку передачі озброєння, запланованого на найближчі два місяці. Умєров подякував Іспанії за передані раніше системи HAWK, "які значно посилили українську протиповітряну оборону".
"Запропонував іспанській стороні долучитися до оснащення нових бригад наших Збройних Сил.
Окремо відзначив внесок Іспанії у підготовку українських військових, що є вагомим елементом нашої співпраці".
Окрім постачання зброї, сторони обговорили залучення іспанських оборонних компаній до спільних проєктів в Україні, що може стати новим етапом співпраці у військово-технічній сфері.
Передісторія:
- 19 грудня Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з колегою із Португалії Нуну Мелу. Міністр запропонував Португалії у 2025 році розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва. Також міністри обговорили взаємодію щодо постачання дронів для Сил оборони України.
- За підсумками розмови Умєров анонсував проведення засідання Контактної групи з питань України (формат "Рамштайн") у січні 2025 року.
- Раніше повідомлялось, що додаткова зустріч у форматі "Рамштайн", може відбутись у грудні, причому обговорювалась опція переговорів на найвищому рівні.
- Нагадаємо, формат "Рамштайн" виник у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Він обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.