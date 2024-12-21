Міноборони: Україна та Іспанія узгодили графік постачання озброєння

Міністр оборони України Рустем Умєров під час розмови зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес обговорив графік постачання озброєння та техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Міноборони в Telegram.

Ключовою темою розмови стало узгодження графіку передачі озброєння, запланованого на найближчі два місяці. Умєров подякував Іспанії за передані раніше системи HAWK, "які значно посилили українську протиповітряну оборону".

"Запропонував іспанській стороні долучитися до оснащення нових бригад наших Збройних Сил.

Окремо відзначив внесок Іспанії у підготовку українських військових, що є вагомим елементом нашої співпраці".

Окрім постачання зброї, сторони обговорили залучення іспанських оборонних компаній до спільних проєктів в Україні, що може стати новим етапом співпраці у військово-технічній сфері.

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