Politico: Прем'єр Словаччини звинуватив Зеленського у спробі дати хабар

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито запропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО, повідомляє Українська правда.

Про це пише Politico.

Фіцо стверджує, що під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

"Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звісно, я сказав: "ніколи".

Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського зроблені за зачиненими дверима, є "абсурдними", і припустив, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.

"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському" , – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.

Напередодні, як писали словацькі ЗМІ, Фіцо розповів про розмову із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну.

"У нас є розбіжності в питанні транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського" , – сказав Фіцо.

Зеленський, за його словами, виключив можливість того, що Україна може транзитувати будь-який газ.

"Він запитав, чи можемо ми собі уявити, що будемо платити за газ, який фінансує війну" , – описав розмову Фіцо.

"Ми не бачимо причин платити за газ більше через геополітичні обставини" , – заявив словацький прем’єр на пресконференції 13 грудня, звинувачуючи Захід у тиску щодо газотранзиту.

Зеленський розкритикував Словаччину, заявивши:

"Соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".

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