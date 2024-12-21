Російські війська обстріляли Херсонську область: загинув чоловік
Вранці 21 грудня російські війська завдали удару по селу Томіна Балка на Херсонщині, внаслідок чого загинув 69-річний місцевий житель, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"На жаль, внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Він отримав поранення, несумісні із життям".
Передісторія:
- Вранці 20 грудня російські окупанти масовано атакували Херсон протягом години: внаслідок чого за різними даними двоє людей загинули та 11 отримали поранення.
- За словами Прокудіна, протягом 40 хвилин близько 1000 снарядів упало лише на Херсон, "прильоти" були у всіх районах міста. Як зазначили в ОВА, росіяни цілеспрямовано атакували житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.