Російські війська обстріляли Херсонську область: загинув чоловік

Вранці 21 грудня російські війська завдали удару по селу Томіна Балка на Херсонщині, внаслідок чого загинув 69-річний місцевий житель, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Він отримав поранення, несумісні із життям".

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