Росія атакувала Україну 113 безпілотниками: скільки збила ППО

У ніч на 21 грудня росіяни атакували Україну ракетою С-400 та 113 БПЛА, з них 57 збиті, ще 56 "локаційно втрачені", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Уточнюється, що ворог здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької обл. у напрямку Полтавщини, атакував 113-ма ударними БпЛА із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Підтверджено збиття БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, є постраждалі.