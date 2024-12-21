Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк пом'якшив низку валютних обмежень

Національний банк з 21 грудня 2024 року пом'якшив низку валютних обмежень для підтримки роботи вітчизняних виробників та покращення умов ведення бізнес-діяльності в Україні: - пом'якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів. Національний банк дозволив юридичним особам та фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичного постачання за безготівкові гривні; - Розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок. Мета - підтримка безперебійності постачання ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій; - уніфіковано підходи до сплати українським бізнесом купонів з єврооблігацій. Більш детально – на офіційному сайті НБУ.



2. Sense Bank постраждав через ракетну атаку на Київ

Через ракетну атаку РФ на Київ вранці 20 грудня постраждала будівля центрального офісу державного Sense Bank. Інформація про це з'явилася на сторінці банку в соціальній мережі Facebook.

Незважаючи на те, що банк, заявив, що продовжить працювати в штатному режимі, забезпечуючи клієнтам доступ до необхідних сервісів і послуг.

3. До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 23 банки

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українські банки та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами:

- Укрексімбанк;

- Укргазбанк;

- Кристалбанк;

- Банк Глобус;

- МТБ банк;

- Радабанк;

- Ідея Банк;

- Альтбанк;

- Банк Альянс;

- Європромбанк;

- кліринговий будинок;

- Полікомбанк;

- банк Траст-Капітал;

- Український банк реконструкції та розвитку;

- Оксі банк;

- перший інвестиційний банк;

- агропросперіс Банк;

- ТОВ «НоваПей» (NovaPay);

- ПроКредит Банк;

- Комінбанк;

- Правекс банк;

- ФК «ЕВО» (RozetkaPay);

- банк Український капітал;

- Сенс банк;

- Скай банк.

Інформація про це була опублікована 18 грудня 2024 року на сайті Асоціації українських банків.

4. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Усього два банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах. Обидва знизили відсоткові ставки за депозитами.

Ідея Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців на 0,25% річних:

на 9 місяців - з 16 до 15,75% річних;

на 12 місяців - з 16,25 до 16% річних.

Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців з 1,75 до 1,50% річних.

Також Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у євро на 3 та 6 місяців з 0,75 до 0,50% річних.

5. Ще два банки приєдналися до програми «Національний кешбек»

Ще два банки – Credit Agricole та OTP Bank – приєдналися до програми «Національний кешбек». Тепер у мобільних банківських додатках «CA+» та «OTP Bank UA» можна відкрити віртуальну картку «Національний кешбек» та підключити наявні картки банків до державного реєстру для нарахування 10%-ного кешбеку за покупки з цими картками.

В результаті, на 20 грудня кількість банків, що приєдналися до програми «Національний кешбек», зросла до 16-ї.

6. Банки змінюють тарифи за своїми картками та банківськими продуктами

З 16 січня 2025 року набудуть чинності оновлені тарифні плани щодо карт Unex Bank. Ознайомитися з ними можна на офіційному сайті банку. Головна зміна – введення комісії за перерахування коштів у разі припинення ділових відносин за власною ініціативою у розмірі 20% від суми переказу. Крім того, сказано, що у разі ухвалення банком відповідного рішення клієнт може отримати кошти виключно безготівковим способом, тобто зняти готівку без комісії не вийде.

Кредобанк з 1 січня 2025 року припиняє обслуговування тарифних пакетів для фізичних осіб: START, SMART, VIP, ELITE. Усіх клієнтів, які обслуговуються на цих пакетах, а також на тарифному пакеті «Базовий», переведуть на тарифні пакети, що діють, – «Правильна карта», Craft Black і «Базовий». Також банк не продовжуватиме роботу карток із кінцевим терміном дії від 28.02.2022 до 31.12.2024 року. Їх треба буде або перевипустити у відділенні банку, або відкрити віртуальну картку у мобільному додатку.