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Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп

Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп
Фото: Pixabay

Востаннє Москва виводила в Чорне море ракетоносії 13 грудня – тоді також було три ракетоносії. Вранці того дня війська РФ здійснили масовану ракетну атаку на Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України про ситуацію на ранок, 21 грудня.

"Станом на 06:00 21 грудня в Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 25 ракет", - йдеться в повідомленні.

Востаннє Москва виводила в Чорне море ракетоносії 13 грудня – тоді також було три ракетоносії. Вранці того дня війська РФ здійснили масовану ракетну атаку РФ на Україну. Тоді армія РФ атакувала Україну, серед іншого, 24 ракетами "Калібр".

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