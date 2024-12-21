На Вінниччині зіткнулися вантажівка та легковик: троє загиблих

У ніч на 21 грудня в місті Гайсин на Вінниччині зіткнулися вантажівка "Вольво" та легковик "Опель". Троє людей з автівки загинули, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС Вінниччини.

Відомо, що в "Опелі" перебувало семеро людей. Шестеро були заблоковані всередині, один вилетів з авто.

Працівники ДСНС деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.

Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Третім загиблим був той, хто вилетів із автомобіля.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

Обставини та причини аварії не повідомляються.