Міністр оборони Польщі обурився через прапори УПА на техніці, яку передали Україні

У Польщі обурилися через червоно-чорні прапори УПА бронетранспортерах, які передали Україні. Варшава назвала це провокацією, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша в X (Twitter).

У профілі WarNewsPl на платформі X опублікували відео, на якому можна бачити червоно-чорні прапори Української повстанської армії на польському бронетранспортері Rosomak.

Banderowskie flagi na dostarczonych Ukraińcom przez Polskę KTO Rosomak… ⁦@MON_GOV_PL⁩ ⁦⁦@MSZ_RP⁩ prosimy o interwencję. pic.twitter.com/rCJaUlkF6H — WarNewsPL (@WarNewsPL1) December 20, 2024

"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися" , - написав міністр.

Глава Міноборони Польщі доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання.

Раніше повідомлялося, що Польща передала Україні близько 100 бронетранспортерів Rosomak.

Історичні розбіжності між Україною та Польщею

Нагадаємо, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.

В 1943–1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

У Польщі "прив'язали" вступ України в ЄС до вирішення Волинського питання.