В зоопарку Одеси леопард напав на людину: що відомо

В зоопарку Одеси леопард напав на людину. Правоохоронцям довелось застрелити звіра, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"Про те, що один зі співробітників пішов прибирати у вольєрі і на нього напав леопард, поліцейським сьогодні близько 10:00 повідомив директор зоопарку" , - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце, поліцейські виявили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому і опинився у пастці.

"Тож аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину" , - зазначили у поліції.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Як повідомлялося, раніше у Львівській області лев напав на двох людей. Тварина покусала 53-річного місцевого жителя та його 49-річного товариша.

Крім того, у Запоріжжі лев напав на чоловіка. Тоді звір напав на відвідувача лазні.