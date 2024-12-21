Трагедія у німецькому Магдебурзі: кількість жертв зросла до 5, поранених – понад 200
Кількість жертв наїзду на відвідувачів різдвяного ярмарку в німецькому Магдебурзі зросла до п'яти, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє Tagesschau.
За словами прем'єр-міністра землі Саксонія-Ангальт Райнера Хазелоффа, кількість жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі в п'ятницю ввечері зросла до п'яти.
Понад 200 людей отримали поранення – багато з них серйозні. Прем'єр пообіцяв провести всебічне розслідування.
Як стало відомо WDR та NDR з джерел у правоохоронних органах, є 41 важко поранений, 90 осіб з пораненнями середньої тяжкості і понад 80 легкопоранених.
У п'ятницю ввечері чоловік в'їхав на своєму автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт.
"Ми ще не знаємо передісторії цього злочину, ми розглядаємо всі версії", – сказала речниця поліції, відповідаючи на запитання.
За словами представника поліції, слідчі органи наразі припускають, що злочин скоїв злочинець-одинак.
Варто зазначити, німецькі ЗМІ встановили, що виходець із Саудівської Аравії, що скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі відкрито симпатизував "Альтернативі для Німеччини".