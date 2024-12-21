Українське посольство в Угорщині очолить "професор з окопів": що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Угорщині. Ним став український доброволець з Закарпаття Федір Шандор, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ президента №876.

Федір Шандор - українець угорського походження родом з Закарпатської області. Він добровільно пішов на фронт у лютому 2023 року, боєць 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.

Федір Шандор також є професором Ужгородського національного університету. У мережі його називають "професором з окопів". Ще у 2022 році у мережі з'явилися кадри, як Шандор в перервах між бойовими чергуваннями читає лекцію своїм студентам прямо з окопів.

Фото: Федір Шандор читає лекцію (facebook.com/Uzhhorod)

Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною з липня 2022 року на тлі складних відносин між державами. У липні 2022 року Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп.

У серпні 2023 року Угорщина повідомила, що затвердила кандидатуру Федора Шандора на посаду нового посла України.

Варто додати, що президент Володимир Зеленський звільнив та призначив низку послів. Так, посади втратили посли в Словенії, Литві, Японії та Китаї. Також з посади Постійного представника України при ООН звільнили Сергія Кислицю.

Раніше глава держави зазначив, що представником України при ООН призначать Андрія Мельника, який до цього був послом в Німеччині та Бразилії.