Міноборони: В Україні близько 140 тис. кв км залишаються забрудненими вибухівкою

Площа потенційно замінованих територій України зменшилась на 17 000 кв. км у 2024 році, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Міноборони.

За даними Національного органу з питань протимінної діяльності, завдяки роботі саперів та операторів розмінування загальна площа територій, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, скоротилася до 139 000 кв. км.

Впродовж року фахівці обстежили понад 3 150 кв. км сільськогосподарських земель, з яких розміновано 2 500 кв. км. Нетехнічне обстеження проведено у 165 громадах семи областей, де виявлено 2 291 потенційно небезпечну ділянку загальною площею 302,9 кв. км.