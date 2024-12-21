Генштаб відреагував на статтю The Guardian про переведення військових з ППО до піхоти

Генштаб ЗСУ після статті The Guardian відповів, що інформація про переведення з ППО у піхоту є недостовірною, хоча підтвердив, що бійцями Повітряних сил доукомплектовують інші частини, повідомляє Українська правда.

Відомство відреагувало на статтю The Guardian, де йдеться, що Генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту.

За словами відомства, твердження про "переведення ППО в піхоту є недостовірним та некоректним", хоча й додав, що загалом переведення існують.

"З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

Водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба".

Уточнюється, що йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу "рот охорони Повітряних сил, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки".

За словами Генштабу, головне наразі – втримати фронт через складну ситуацію.

Передісторія:

The Guardian з посиланням на військових у протиповітряній обороні пише, що дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав "і без того виснаженим підрозділам ППО" вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.