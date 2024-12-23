У США побільшало прихильників швидкого закінчення війни в Україні – опитування
На сьогодні майже половина громадян США підтримує надання військової та фінансової допомоги Україні. Однак дедалі більше американців прагнуть якомога швидшого закінчення війни. Про це свідчать результати соцопитування Інституту дослідження громадської думки Gallup, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
За результатами шостого соціологічного дослідження з початку повномасштабного вторгнення, 48% опитаних респондентів висловили за продовження підтримки Україні відвойовувати території, які вона втратила у війні з Росією. Водночас, 50% респондентів підтримують швидке завершення конфлікту, навіть без можливості України повернути усі втрачені території. Цей показник зростав з 33% у серпні 2022 року.
Ці дані свідчать про зміну настроїв порівняно з попередніми опитуваннями, коли більшість американців підтримували боротьбу до повної перемоги.
Американці також розділилися в думках щодо того, чи роблять США занадто багато (37%), достатньо (31%) чи недостатньо (30%) для допомоги Україні. Більше опитаних, ніж у березні 2024 року, вважають, що США роблять достатньо, тоді як менше - що недостатньо.
В Gallup також констатували суттєві відмінності у поглядах між представниками головних політичних партій у США. Так, республіканці здебільшого віддають перевагу швидкому завершенню війни і виступають за зменшення підтримки України - цей показник порівняно з останнім опитуванням зріс на 20%. Натомість демократи загалом підтримують тривалу участь і продовження нинішнього рівня допомоги Україні - рівень підтримки з моменту останнього опитування зріс на 30%.
Крім того, 68% опитаних американців вважають, що ні Україна, ні Росія наразі не перемагає у війні. Цей показник приблизно рівний серед прихильників республіканців і демократів, а також серед незалежних виборців.
Опитування було проведене з 4 по 15 грудня.
Соцопитування щодо війни РФ з Україною
За даними опитування Gallup у листопаді, трохи більш ніж половина українців (52%) переконані, що країна має якнайшвидше прагнути переговорів про припинення війни. Водночас, 38% висловилися за продовження бойових дій до перемоги у війні.
За результатами опитування російської соцслужби "Левада-Центр", більшість росіян підтримують війну проти України, але відмічене і зростання прихильників "мирних переговорів".