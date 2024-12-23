У США побільшало прихильників швидкого закінчення війни в Україні – опитування

На сьогодні майже половина громадян США підтримує надання військової та фінансової допомоги Україні. Однак дедалі більше американців прагнуть якомога швидшого закінчення війни.﻿ Про це свідчать результати соцопитування Інституту дослідження громадської думки Gallup, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За результатами шостого соціологічного дослідження з початку повномасштабного вторгнення, 48% опитаних респондентів висловили за продовження підтримки Україні відвойовувати території, які вона втратила у війні з Росією. Водночас, 50% респондентів підтримують швидке завершення конфлікту, навіть без можливості України повернути усі втрачені території. Цей показник зростав з 33% у серпні 2022 року.

Ці дані свідчать про зміну настроїв порівняно з попередніми опитуваннями, коли більшість американців підтримували боротьбу до повної перемоги.

Американці також розділилися в думках щодо того, чи роблять США занадто багато (37%), достатньо (31%) чи недостатньо (30%) для допомоги Україні. Більше опитаних, ніж у березні 2024 року, вважають, що США роблять достатньо, тоді як менше - що недостатньо.

В Gallup також констатували суттєві відмінності у поглядах між представниками головних політичних партій у США. Так, республіканці здебільшого віддають перевагу швидкому завершенню війни і виступають за зменшення підтримки України - цей показник порівняно з останнім опитуванням зріс на 20%. Натомість демократи загалом підтримують тривалу участь і продовження нинішнього рівня допомоги Україні - рівень підтримки з моменту останнього опитування зріс на 30%.

Крім того, 68% опитаних американців вважають, що ні Україна, ні Росія наразі не перемагає у війні. Цей показник приблизно рівний серед прихильників республіканців і демократів, а також серед незалежних виборців.

Опитування було проведене з 4 по 15 грудня.

Соцопитування щодо війни РФ з Україною

За даними опитування Gallup у листопаді, трохи більш ніж половина українців (52%) переконані, що країна має якнайшвидше прагнути переговорів про припинення війни. Водночас, 38% висловилися за продовження бойових дій до перемоги у війні.

За результатами опитування російської соцслужби "Левада-Центр", більшість росіян підтримують війну проти України, але відмічене і зростання прихильників "мирних переговорів".