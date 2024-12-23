ISW: Путін назвав нові причини повномасштабної війни з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього начебто не було інакшого вибору, як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому рішення про вторгнення слід було ухвалити раніше.﻿ Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті послалися на інтерв'ю диктатора російському журналісту Павлу Зарубіну в неділю, 22 грудня, в якому він повторив своє твердження, що Росія мала розпочати повномасштабне вторгнення в Україну навіть раніше лютого 2022 року, але додав, що неможливо точно сказати, коли це мало статися.

За словами Путіна, Україна і Захід "ввели Росію в оману" та не виконали Мінські угоди. Це начебто дало час західним партнерам підготувати Київ до майбутніх "воєнних дій" проти Росії.

Очільник Кремля заявив, що Росія повинна була "підготуватися до цього" й "обрати правильний момент" для початку повномасштабного вторгнення в Україну, а не "чекати моменту, коли вже нічого не можна буде зробити".

В ISW звернули увагу на той факт, що Путін не згадав про роботу України над зміцненням своєї армії як оборонної відповіді на анексію Росією української території в 2014 році та початок війни на сході країни.

"Мінські домовленості II (Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу 11-12 лютого 2015 року. - ред.) були надзвичайно вигідними для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву, що брала участь у переговорах нібито як нейтральний посередник. Угоди встановили "режим припинення вогню", який російські маріонетки ("ДНР" та "ЛНР" - ред.) постійно порушували за підтримки Росії" , - нагадали в Інституті вивчення війни.

Погрози Путіна

19 грудня відбулася щорічна "Пряма лінія", під час якої Володимир Путін спілкувався з громадянами РФ та коментував останні події та наміри Кремля.

Під час ефіру, диктатор заявив, що ухвалив би рішення про повномасштабне вторгнення раніше, якби міг зробити це знову. Він також заявив, що Україна не дотримується Мінських угод та що Росія "спонтанно" вторглася у лютому 2022 році.

Путін також пригрозив ще раз вдарити по Україні балістичною ракетою середнього радіуса дії "Орєшнік".

Уперше РФ застосувала ракету цього типу для удару по Дніпру 21 листопада, після того, як ЗСУ вдарили західними ракетами по командному пункту біля Курська, де загинули кілька генералів Північної Кореї.

Крім того, диктатор заявив, що Росія швидко просувається і перемагає на полі бою та переживе рішучість України і Заходу. В ISW порадили очільникам країн Заходу прискорити і посилити підтримку України та домогтися програшу РФ у війні.