ЦНС: Росіяни створюють нові пропагандистські осередки на ТОТ
У Центрі національного спротиву повідомляють, що загарбники відкривають філіали виставки "Росія" на окупованих територіях України, повідомляє Українська правда.
Про це передає ЦНС.
У спротиві зазначають, що ці філіали відкривають за дорученням міжнародного злочинця і правителя РВ Володимира Путіна.
"Виставка слугує пропагандистським центром, маніпулює реальністю й покликана створити враження , що РФ передова держава".
У повідомленні нагадують, що головна виставка була створена у Москві напередодні "виборів".
На неї організовано звозили людей з регіонів.
"Тепер Кремль масштабує досвід і відкриває кожен павільйон окремо".