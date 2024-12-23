ЦНС: Росіяни створюють нові пропагандистські осередки на ТОТ

У Центрі національного спротиву повідомляють, що загарбники відкривають філіали виставки "Росія" на окупованих територіях України, повідомляє Українська правда.

Про це передає ЦНС.

У спротиві зазначають, що ці філіали відкривають за дорученням міжнародного злочинця і правителя РВ Володимира Путіна.

"Виставка слугує пропагандистським центром, маніпулює реальністю й покликана створити враження , що РФ передова держава".

У повідомленні нагадують, що головна виставка була створена у Москві напередодні "виборів".

На неї організовано звозили людей з регіонів.

"Тепер Кремль масштабує досвід і відкриває кожен павільйон окремо".