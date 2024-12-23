Силовики режиму Асада здають зброю перехідному уряду – CNN

У місті Латакія на півдні Сирії колишні силовики режиму Башара Асада здають свою зброю перехідному уряду повстанців. Схожі схеми роззброєння запрацювали й в інших містах країни.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Днями агентство AFP зафільмувало у місті кадри, на яких довгі черги чоловіків у цивільному чекають, щоб здати свою особисту вогнепальну зброю чиновникам Міністерства внутрішніх справ нового сирійського уряду.

На кадрах чиновники неформально розмовляють з чоловіками та фотографують їх, коли вони здають свою зброю. В закутках урядового офісу можна побачити сотні різних видів пістолетів і боєприпасів.

Це відбувається в той час, як очолюване угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" нове керівництво Сирії, працює над мирною передачею влади та здобуттям міжнародної легітимності.

Після отримання вогнепальної зброї, нова влада видала колишнім силам сирійського режиму тимчасові посвідчення, які дозволять їм вільно пересуватися "звільненими" територіями Сирії, доки не завершиться "юридична процедура". Про це йдеться в оголошенні, вивішеному біля урядового офісу, яке можна побачити на відео, знятому AFP. У повідомленні не міститься жодних подробиць про "юридичні процедури".

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що подібні схеми повернення зброї були впроваджені в інших містах країни, таких як Дара.

Сполучені Штати, Європейський Союз і Велика Британія також встановили контакт із повстанськими групами, що керують країною, разом із Катаром і Туреччиною.

Падіння режиму Асада в Сирії

У листопаді в Сирії почалися активні бойові дії між повстанцями угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" і загонами Сирійської національної армії й армією диктатора Башара Асада.

У першій половині грудня бійці ісламського угруповання захопили ключові міста Сирії включно зі столицею Дамаском. Башар Асад втік до Росії, де йому надав притулок Володимир Путін.

10 грудня тимчасовим прем'єр-міністром країни був призначений пов'язаний з повстанцями Мохаммед аль-Башир. Він буде очолювати уряд до 1 березня 2025 року.

За останніми оцінками Управління ООН з прав людини, з початку громадянської війни у 2011 році до березня 2021 року в Сирії було вбито понад 306 тисяч цивільних осіб.