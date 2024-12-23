В ISW відреагували на страту українських полонених

В Інституті вивчення війни (ISW) відреагували на страту українських військових, зазначивши, що російські командири потурають цим стратам, а це є явним порушенням міжнародного права, повідомляє Українська правда.

Нещодавно російські війська стратили ще більше українських військовополонених на полі бою.

На відео з геолокацією, опублікованому 22 грудня, видно, як російські війська страчують п'ятьох українських військовополонених на кордоні Донецької та Запорізької областей у Благодатному (на південь від Великої Новосілки).

За оцінками ISW, російські командири або самовдоволені, або потурають своїм підлеглим в участі у стратах військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.

Що передувало: ISW у жовтні вказував на збільшення страт українських військовополонених, яким потурають і які заохочують російські командири.

Нагадаємо:

Лубінець повідомляв, що у 2024 році кількість випадків щодо розстрілів українських бійців росіянами майже вдвічі більша, ніж за два попередні роки війни разом.